Nystuen med hattrick da Lillehammer vant

NTB Sport

Kampen fra 43. serierunde var framskutt til dagen før den 25. runden av hensyn til gjestenes reisebelastning. Narvik hang med gjennom de to første periodene, men tapte den siste 0-4.

Nystuen ga hjemmelaget ledelsen to ganger i midtperioden, men Narvik utlignet både hans 2-1-mål og hans 3-2-mål. Nystuens tredje scoring punkterte kampen til 5-3 et snaut minutt etter at Martin Gran scoret ledermålet 41 sekunder ut i den siste perioden.

Nystuen ble stående med tre mål og en assist, mens Stephan Vigier, Gran, Brendan Harms og Jacob Noer scoret hver sin gang. Harms hadde også tre assist.

Kåre Benjamin Byrkjeland, Tomas Laiho Trondsen og Artur Niskakangas sto for gjestenes mål.

Lillehammer på 3.-plass er fire poeng bak toer Storhamar og tre foran femmer Vålerenga.

Narvik på den siste sluttspillplassen er sju poeng foran Manglerud Star på plassen bak. Torsdag får laget en ny sjanse mot Lillehammer.

(©NTB)