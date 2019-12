Hattrick av Quaison da Mainz knuste Werder Bremen

NTB Sport

Den 26-årige svenske landslagsspissen scoret ledermålet i det 10. minutt, la på til 3-0 i det 19. minutt og fullførte sitt hattrick i det 40. minutt.

2-0-målet etter et kvarter illustrerte hva slags dag det var for Werder Bremen. Milos Veljkovics klareringsforsøk traff innsiden av stolpen og spratt i mål via keeper Jiri Pavlenkas rygg.

Jean-Philippe Mateta fullførte gjestenes målfest åtte minutter før full tid.

Werder Bremen prøvde forgjeves å reise seg etter 1-6-smellen mot Bayern München sist helg, men fikk det ikke til, og laget måtte tåle sitt tredje største hjemmetap i Bundesliga noensinne.

Vertene prøvde forgjeves å gi hjemmepublikum et mål. Leonardo Bittencourt hadde et stolpetreff i rett ende av banen, mens Claudio Pizarros nettkjenning ble annullert for hands.

Werder Bremen har vunnet bare en av sine 12 siste kamper og sliter tungt i bunnsjiktet. Mainz har på sin side vunnet tre av fem kamper under sin nye trener Achim Beierlorzer og er nå på 13.-plass fire poeng foran Werder Bremen.

