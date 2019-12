Haaland-beilerne lagde målfest i toppkampen

NTB Sport

Hjemmelaget ledet to ganger i Dortmund, men serielederen viste styrke ved å hente inn først 2-0, så 3-2 og få med seg poeng. Laget hadde god hjelp av et par kjempebrølere fra hjemmelaget.

Julian Weigl og Julian Brandt ga vertene to måls ledelse i en sterk første halvtime, men kjempetabber av først keeper Roman Bürki og så Brandt ga Timo Werner to billige scoringer slik at det ble 2-2 tidlig i 2. omgang. Jadon Sancho sendte Dortmund tilbake i ledelse, men Patrik Schick ordnet poengdeling.

Haaland besøkte nylig begge klubbene, og RB Leipzig har fått kritikk fordi klubbledelsen har uttalt seg offensivt om utsikten til å få den unge nordmannen i stallen. «Lavmål», tordnet den østerrikske storavisa Kronen Zeitung i en kommentar om Leipzigs uttalelser om at alt nå er opp til Haaland selv.

Fyr på nettet

En rekke andre store klubber er med i kampen om Haalands signatur, og det satte fyr på nettet da et bilde av Haaland som signerer en Manchester United-trøye tirsdag kveld dukket opp på sosiale medier. Haaland svarte ved selv å legge ut det bildet og fem andre bilder der han signerer trøyer fra ulike andre klubber.

3-3-kampen i Dortmund tirsdag gjør at RB Leipzig kan få Borussia Mönchengladbach opp på samme poengsum når serierunden avsluttes onsdag, men målforskjellen er så god at laget vil fortsette på topp.

Borussia Dortmund på tredjeplass er fire poeng bak serielederen.

Håvard Nordtveit spilte en halv time da Hoffenheim vant 2-0 borte mot et Union Berlin-lag med Julian Ryerson på benken. Ihlas Bebou og Christoph Baumgartner scoret målene for Hoffenheim, som klatret til 8.-plass.

Quaison-trippel

Robin Quaison herjet med hjemmelaget da Mainz slo Werder Bremen 5-0 på bortebane. Han gjorde hattrick før pause.

Den 26-årige svenske landslagsspissen scoret ledermålet i det 10. minutt, la på til 3-0 i det 19. minutt og fullførte sitt hattrick i det 40. minutt.

2-0-målet etter et kvarter illustrerte hva slags dag det var for Werder Bremen. Milos Veljkovics klareringsforsøk traff innsiden av stolpen og spratt i mål via keeper Jiri Pavlenkas rygg.

Jean-Philippe Mateta fullførte gjestenes målfest åtte minutter før full tid.

Werder Bremen prøvde forgjeves å reise seg etter 1-6-smellen mot Bayern München sist helg, men fikk det ikke til, og laget måtte tåle sitt tredje største hjemmetap i Bundesliga noensinne.

Vertene prøvde forgjeves å gi hjemmepublikum et mål. Leonardo Bittencourt hadde et stolpetreff i rett ende av banen, mens Claudio Pizarros nettkjenning ble annullert for hands.

Werder Bremen har vunnet bare en av sine 12 siste kamper. Mainz har på sin side vunnet tre av fem kamper under sin nye trener Achim Beierlorzer og er nå på 13.-plass fire poeng foran Werder Bremen.

