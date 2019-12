To mål på to minutter sikret viktig seier for Solbakken og FCK

NTB Sport

Dermed tar nordmannens lag vinterpause fire poeng bak serieleder Midtjylland, som gikk på en overraskende smell hjemme mot AGF søndag.

Men seieren satt langt inne for vertene. De lå under fram til det gjensto ni minutter. Da dukket Pieros Sotiriou opp og scoret to ganger i løpet av to minutter.

Hjemmelaget havnet bakpå allerede etter sju minutter etter at en FCK-spiller forsøkte å drible i eget forsvar. Det straffet seg, og Anders Jacobsen ble spilt fri og løftet inn ledermålet for Odense.

Gjestenes ledelse sto seg altså til det var spilt 81 minutter i Parken. Da utlignet Sotiriou for hjemmelaget på et straffespark, før samme mann satte inn 2-1 for hovedstadslaget minuttet senere. Sotiriou steg til vers og stanget inn vinnermålet på et innlegg fra venstresiden.

FCK holder dermed liv i håpet om å ta igjen Midtjylland. Solbakkens lag er også fortsatt med i Europa. Mandag ble det klart at de møter Celtic i 16-delsfinalen i europaligaen.

Sten Grytebust var ubenyttet reserve for hjemmelaget mandag. Det samme var Sander Svendsen for Odense.

