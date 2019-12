TV3 med seersnitt på 279.000 under håndball-VM

NTB Sport

Mesterskapet i Japan startet svakt for kanalen med 152.000 seere som fulgte Norges åpningskamp mot Cuba. Deretter økte seertallet gradvis, og det toppet seg med 395.000 seere under semifinalen mot Spania.

Da hadde TV3 en kommersiell seerandel (aldersgruppen 15-49) på 83,7 prosent.

362.000 norske TV-tittere fikk med seg bronsekampen mot Russland, som hadde avkast klokken 09.30 søndag.

Til sammenligning var det 1,1 millioner mennesker som så håndballherrenes VM-finale i januar, mens TV3 hadde 738.000 seere i snitt da de norske kvinnene møtte Nederland i hovedrunden i EM i fjor.

I alt hadde kanalen et snitt på 279.000 seere i årets VM, noe som gir en andel på 77,5 prosent i den kommersielle gruppen og 61,2 prosent i aldersgruppen 10-79 år.

Alle Norges kamper med unntak av bronsekampen mot Russland hadde avkast klokken 12.30 norsk tid.

– Det er gledelig å se at seernes engasjement vokste underveis i turneringen. Til tross for avkast midt i arbeidsdagen, så vi en solid økning under hver kamp i mesterskapet, der hele åtte av ti i snitt av den kommersielle målgruppen så på Norges kamper, sier Cecilia Gave, som er visepresident for sport i NENT Group.

Hun forteller samtidig at NENT satte rekorder på nettløsningen Viaplay.

– Semifinalen mot Spania var den mest sette håndballkampen noensinne på Viaplay Norge. Dette viser hvor sterkt håndballen står, og vi er stolte over både håndballjentenes og vårt eget TV-teams innsats i dette mesterskapet, sier Gave.

(©NTB)