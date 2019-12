Start selger toppscoreren til belgisk fotball

NTB Sport

Start bekrefter på sine nettsider mandag at Sigurdarson har signert for Royale Union Saint-Gilloise på nivå to i Belgia.

Sigurdarson spilte en viktig rolle da Start nylig sikret opprykk til Eliteserien ved å slå Lillestrøm i kvalifiseringen. Han scoret begge målene da Kristiansand-klubben vant 2-1 på hjemmebane i første kamp.

På nivå to i Norge har han denne sesongen scoret flest mål for Start med sine 13.

– Vi er stolte av den utviklingen Aron har hatt her i Start. Aron har jobbet knallhardt og vært 100 prosent profesjonell under hele oppholdet i Start, sier Tor-Kristian Karlsen, sportslig leder i Start.

Sigurdarsons nye klubb har vunnet totalt elleve seriemesterskap i Belgia. Det forrige kom riktignok i 1935.

