Bortetap for Wild i Chicago

NTB Sport

Dette var det første tapet på tre kamper for Wild. Lørdag vant de hele 4–1 mot Philadelphia Flyers, men et like godt overtak hadde de ikke mot haukene fra Chicago.

Første periode startet med at Wild havnet raskt bakpå. I løpet av elleve minutter scoret Blackhawks' Patrick Kane to kjappe. Bortelaget svarte imidlertid minuttet senere, der Wilds rutinerte Eric Staal slo pucken hardt i mål til stillingen 1–2. Målet var stjernespilleren fra Canada sitt 1.000 poeng i sin mangeårige NHL-karriere.

Mens Blackhawks forsøkte seg på et angrep i andre periode, fikk Kevin Fiala fra Wild tak i pucken. Raskt kom han seg over blueline i kontringen og puttet pucken i mål to minutter ut i perioden. Ikke lenge etterpå havnet Wild bakpå igjen, og vertene tok igjen ledelsen. I et effektivt angrepsspill mot slutten av perioden fikk Fiala nok en sjanse og sørget for nok en utligning til stillingen 3–3.

Tredje periode klarte ikke Wild å henge like godt med. Mot periodens slutt, i 13. minutt, fikk Blackhawks et mål. Minuttet før slutt scoret Patrick Kane sitt tredje mål for hjemmelaget, og dermed endte det med et 3-5-tap for Wild.

Mats Zuccarello fikk drøye 13 minutter på isen.

