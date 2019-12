Solid hjemmeseier for Zuccarello og Minnesota Wild

NTB Sport

Dette var den andre strake seieren for Wild, som nå er nummer ni i den vestlige avdelingen i NHL. Torsdag ble det 6-5-seier over Edmonton Oilers.

Lørdagens kamp var den første for Flyers etter at svenske Oskar Lindblom fikk konstatert beinkreft. Det er ventet at svensken som hittil i år har scoret elleve mål for Flyers, blir ute resten av sesongen mens han får behandling.

Wild fikk en tung start lørdag. James van Riemsdyk fikk lurt pucken inn bak Wilds målmann Alex Stalock som var tilbake i buret etter to kampers opphold. Scoringen kom etter cirka ett og et halvt minutt i første periode.

Snudde på få minutter

Hjemmespillerne lot derimot ikke Flyers hvile lenge i ledelsen. Etter seks minutter utlignet først Kevin Fiala. Halvannet minutt senere fulgte Eric Staal opp og sendte Wild i ledelsen. Med oppspill fra svenske Jonas Brodin og Ryan Suter ble første forsøk fra Staal blokkert av Flyers målmann, men Staal fikk en sjanse til da han fanget returen.

Andre og tredje periode ble mindre dramatisk. Wild kontrollerte ledelsen og Flyers fikk få skudd på målet til hjemmelaget. Omtrent midtveis i andre periode økte Staal til 3-1, denne gangen uten assistanse fra noen av lagkameratene.

Helt mot slutten av tredje periode satte Wilds Carron Soucy inn 4-1.

Wild hadde 28 skudd på mål i kampen mot Flyers' 18. Mats Zuccarello var på isen i 16 minutter og 41 sekunder.

