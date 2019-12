De Bruyne storspilte da Manchester City utklasset Arsenal

NTB Sport

Arsenal-supporterne har hatt lite å juble for i høst, og vondt ble til verre da Manchester City tok en overbevisende seier over London-laget søndag kveld.

Pep Guardiolas menn ledet 3-0 etter en snau omgang og trygget ledelsen etter pause. De Bruyne noterte seg for to nettkjenninger og var servitør da Raheem Sterling scoret. Manager Guardiola er meget overbevist over belgierens kvaliteter.

– Han er en ekstraordinær spiller. Han ser pasninger og muligheter en vanlig spiller ikke ser. Han har et spesielt syn, uttalte City-manageren til Sky Sports.

Manchester-laget ville uavhengig av resultatet forbli på 3.-plass i Premier League, men den regjerende seriemesteren har ikke råd til poengtap hvis det skal være håp om å tette luken opp til serieleder Liverpool, som etter helgens runde er på 14 poeng.

Seieren var utvilsomt viktig etter forrige helgs tap mot byrival United.

– Vi fikk et utrolig resultat, men måten vi spilte mot Manchester United var bedre på mange, mange måter. Jeg vet vi dømmes ut ifra resultater, men jeg har en plikt til å dømme prestasjonene, ikke bare resultatene, sa Guardiola til BBC.

Ljungberg stolt over laget

Arsenal innehar 9.-plassen og risikerer å bli passert av enten Crystal Palace eller Brighton mandag kveld. Likevel vil midlertidig manager Fredrik Ljungberg ikke grave seg ned etter søndagens 0-3-tap.

– Det viser kvaliteten Manchester City har i laget sitt. De er regjerende mester. Jeg er stolt over guttene mine. Når du ser på alderen til laget som avsluttet kampen, så var det ikke et gammelt lag, uttalte svensken.

Forrige gang rødtrøyene vant en seriekamp på eget gress, var 1-0-seieren over Bournemouth 6. oktober.

De fremmøtte hadde knapt funnet plassene sine før kampens første scoring var et faktum. Gabriel Jesus dro seg mot dødlinjen og la ut til umarkerte De Bruyne, som hamret inn 1-0 etter 89 sekunder.

Etter kvarteret spilt tok De Bruyne på seg servitørrollen og fant Sterling på bakre stolpe. Briten fikk med det en enkel jobb med å sette inn sitt niende seriemål for sesongen.

Arsenals forsvarsspill var langt under pari da De Bruyne på ny fikk sette fart og teste skuddfoten relativt upresset like før pause. Fra 20 meter fikk midtbaneeleganten tid til å finjustere siktet og plassere den lavt i nedre hjørne.

Like etterpå kunne hattricket vært et faktum for belgieren, men Arsenal-keeper Bernd Leno fikk de nødvendige fingertuppene på ballen slik at det endte med et stolpetreff istedenfor nytt baklengsmål.

Özil misfornøyd med bytte

Arsenal slet med å komme seg til de store sjansene. Pierre-Emerick Aubameyang hadde en brukbar heading like etter pause, men dessverre for hjemmefansen og spenningens skyld snek ballen seg til side for mål.

Etter en drøy time spilt sørget svakt forsvarsspill nesten for et nytt mål imot for Arsenal da Calum Chambers' dribleforsøk ble snappet opp av Gabriel Jesus. Midtstopperen kunne imidlertid glede seg over at keeper Leno kom til unnsetning.

2. omgang bar tydelig preg av at City ledet komfortabelt og at Arsenal hadde fint lite å komme med. Det ble en god del balltrilling, de enorme sjansene uteble, og kampen ebbet til slutt ut i 3-0 i favør gjestene fra Manchester.

Kampbildet gjorde at Ljungberg valgte å la ungguttene få prøve seg på Englands øverste nivå.

Etter en snau time valgte svensken å la Emile Smith Roew få sin Premier League-debut. 19-åringen erstattet Mesut Özil, som var tydelig oppgitt over å bli byttet ut.

– Jeg byttet Mesut ut fordi jeg ønsket mer energi i laget. Hvordan han reagerer er opp til ham, og vi håndterer det senere, sa Ljungberg.

Özil var for øvrig i fokus før kampen. I sosiale medier kritiserte tyskeren, som er muslim, de kinesiske myndighetene for behandlingen av den muslimske minoritetsgruppen uigurer. Kina svarte med å fjerne Arsenal-oppgjøret fra sendeskjemaet til landets statskanal.

