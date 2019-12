Benzema-mål etter Courtois-nikk berget tabelltoppen for Real Madrid

NTB Sport

Spissen satte inn returen etter at keeper Thibaut Courtois fem minutter på overtid gikk i angrep, vant i lufta og nikket mot mål.

Real Madrid dominerte kampen på Mestalla, og det var storspill av hjemmekeeper Jaume Domenech som holdt vertene inne i kampen da Toni Kroos, Fede Valverde og Rodrygo hadde store sjanser i første omgang.

Carlos Solér ga hjemmelaget ledelsen i det 78. minutt, og med Real Madrid-tap ville Barcelona toppet tabellen tross poengtapet mot Martin Ødegaard og hans Real Sociedad lørdag.

Real Madrid jaget desperat et utligningsmål. Luka Jovic fikk ballen i mål, men det ble annullert for offside. Fem minutter på overtid gikk Courtois opp på et hjørnespark og nikket på mål. Domenech reddet, men på returen banket Benzema inn 1-1.

Tidligere søndag tapte Sevilla 1-2 hjemme for Villarreal og tapte terreng til tetduoen selv om ingen av dem vant i helgen. Det skiller nå fire poeng til tredjeplasserte Sevilla.

Hovedstadslagene Getafe og Atlético Madrid er også foran Real Sociedad, som på sjetteplass har sju poeng opp til tabellteten. Getafe (2-0 over Valladolid søndag) og Atlético (2-0 over Osasuna lørdag) var de eneste i topp seks som vant i helgen.

(©NTB)