Pukki stoppet Leicesters seiersrekke med brukket tå

NTB Sport

Den finske storscoreren bekreftet skaden på klubbens nettsted lørdag kveld. Han skjøt sitt lag i ledelsen i det 27. minutt, men pådro seg den smertefulle skaden rett før Premier League-toeren utlignet.

– Det var ikke lett å spille videre, men jeg ønsket å bidra og gi alt for laget. Det hjalp med alt adrenalinet. Jeg følte ikke så mye smerter underveis, men jeg kommer nok til å ha det vondt i morgen, sa han.

Pukki spilte kampen ferdig før han fikk tåen undersøkt og det ble konstatert at den er brukket.

Med Alexander Tettey på midtbanen kjempet Norwich seg til et kjærkomment poeng som stoppet den høytflygende motstanderens seiersrekke.

Leicester hadde vunnet sine ni siste kamper og har etablert seg som nærmeste utfordrer til den suverene serielederen Liverpool, men lørdagens poengtap betyr at det skiller ti poeng mellom tetduoen etter 17 spilte kamper.

Hjemmelaget var nær en tidlig scoring da Tim Krul i Norwich-målet slo Youri Tielemans' avslutning i stolpen og ut, men ellers var det Norwich som innledet kampen best. Storscorer Teemu Pukki burde ha ordnet borteledelse da han umarkert møtte et innlegg fra Sam Byram, men han fikk ikke ballen i mål.

Vardy snytt

Finnen gjorde opp for seg rett etterpå med sitt niende mål for sesongen. Han brukte farten på et framspill fra Emi Buendía og overlistet Kasper Schmeichel i hjemmemålet.

– Samme øyeblikk jeg så Emi få ballen, visste jeg akkurat hva slags løp jeg måtte gjøre. Emi kjenner meg så godt, og jeg visste at han ville gi meg ballen, sa Pukki.

Norwich er i akutt poengnød i bunnstriden og hadde et grep om kampen, men ga det fra seg i slutten av første omgang. Jamie Vardy trodde det var han som scoret, i så fall for niende kamp på rad, da han styrte James Maddisons hjørnespark ved nærmeste stolpe. Imidlertid ble keeper Krul oppført med selvmål etter at han i forsøket på å redde slo ballen inn i målet.

Vardy var nær scoring også i begynnelsen av 2. omgang, da han rundet Krul og skjøt i stolpen fra spiss vinkel.

Sesongbeste

– Norwich startet kampen bra og tok fortjent ledelsen, men etter pause var vi mye bedre enn dem. Det var den dagen da ballen ikke ville inn, sa Leicester-manager Aaron Rodgers.

– Spillerne har vært strålende. Når man er midt i en seiersrekke tror man at det bare kan fortsette, men slik er det ikke. Nå må vi nullstille.

Norwich konsentrerte seg da om å tette igjen bakover og ble til slutt belønnet med et viktig poeng. 33-årige Tettey spilte hele kampen og pådro seg et gult kort da laget tok sitt 12. poeng for sesongen.

– Dette var vår beste prestasjon for sesongen, sa Norwich-manager Daniel Farke.

(©NTB)