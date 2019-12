Liverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford

NTB Sport

Fredag forlenget manager Jürgen Klopp sin avtale med Liverpool til 2024. Dagen etter forlenget han lagets rekke uten tap. De røde er nå ubeseiret i 34 ligakamper og troner suverent på toppen i Premier League. Forrige tap kom i januar, borte mot Manchester City.

Dette var de rødes åttende strake seier i ligaen. De har plukket 49 av 51 mulige poeng og har 11 poengs luke på tabelltopp. Annenplasserte Leicester spiller senere lørdag.

Men det ble overhodet ikke så enkelt som forventet for Klopp og hans lag lørdag. Watford skapte store sjanser og kunne fort ha scoret både to og tre ganger på Anfield.

Mohamed Salah sendte hjemmelaget i føringen sju minutter før pause. Egypteren fullførte en vakker Liverpool-kontring med å plassere ballen i det lengste hjørnet. Samme mann punkterte kampen på overtid da han flikket et skudd fra Divock Origi i nettet.

Alltid troen på seier

– Vi møtte et tøft lag i dag. Sånn de spilte bør de ikke ligge nederst på tabellen. Vi har erfaring med å stå løpet ut i kamper, og selv om jeg tror supporterne noen ganger er nervøse fordi vi bare har scoret ett mål, har vi alltid troen, sa Salah til BT Sport etter kampen.

Lørdagens kamp var den første i jobben for Watford-manager Nigel Pearson. Han er klubbens tredje manager denne sesongen.

– Vi visste at det ville bli vanskelig i dag. De har fått inn en ny manager, og det gjør det vanskelig siden spillerne vil bevise hva de kan, oppsummerte Liverpools James Milner.

Pearson selv var fornøyd med mye av det han fikk se av sitt lag på Anfield. Hans lag har ni poeng på 17 kamper og er helt sist i Premier League.

– Jeg ville vært mer bekymret om vi ikke skapte sjanser. Vi hadde noen virkelig gode muligheter, men at vi misbruker dem skyldes mangel på selvtillit, sa han til BT Sport.

Bommet på kjempesjanser

At Watford ikke scoret på Anfield var smått utrolig. Både Abdoulaye Doucouré og Ismaïla Sarr fikk gedigne muligheter og sto helt alene før pause, men begge nærmest bommet på ballen i avslutningsøyeblikket.

Sju minutter før hvilen viste Liverpool gjestene hvordan det skal gjøres. Roberto Firmino fant Sadio Mané med en flott volleypasning. Senegaleseren spilte videre til Salah, som dro seg inn i feltet og plasserte inn ledermålet med en nydelig avslutning.

Det var omgangens eneste mål, selv om også Mané fort kunne ha doblet da han kom alene med keeper.

Gjestene var offensive også etter hvilen. Både Sarr og Gerard Deulofeu ble hindret av en god Alisson. Heller ikke Salah og Firmino hos hjemmelaget var effektive nok foran motstanderens mål. I tillegg hadde Liverpool en ball i nettet fra Mané som ble annullert for offside.

Ti minutter før slutt var Liverpool uhyre nær et selvmål da Virgil van Dijk trillet ballen forbi en utrusende Alisson og like utenfor stolpen.

Men i det 90. minutt punkterte vertene. Mané spilte til innbytter Origi. Hans skudd var på vei utenfor, men Salah var våken og flikket ballen videre i nettet til 2-0.

Nå reiser Liverpool til Qatar for å spille VM for klubblag. Neste Premier League-oppgjør for serielederen er 26. desember. Da blir det storkamp når de møter annenplasserte Leicester på bortebane. Der kan de ta nok et steg mot sitt første seriegull siden 1990.

