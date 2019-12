Wild vant over Oilers i et tett og målrikt oppgjør

NTB Sport

Med et forsmedelig tap i straffeslagkonkurransen i forrige kamp mot Anaheim Ducks, var Minnesota Wild klar for en seier på hjemmebane da de møtte Edmonton Oilers i Saint Paul torsdag.

Oilers hadde likevel statistikken på sin side med fire flere seire enn Wild og tok ledelsen etter åtte minutter da svenske Oscar Klefbom satte 1-0 til gjestene. Dette vekket hjemmelaget som fire minutter senere utlignet stillingen da Jordan Greenway etter et oppspill fra Luke Kunin og Carson Soucy greide å sette pucken bak Oilers målmann Mike Smith.

Mats Zuccarello bidro med en assist på det neste målet da han og Eric Staal fikk sendt en pasning til Jason Zucker som kunne gå alene mot Oilers-målet og elegant vippet pucken forbi målmannen.

I andre periode utlignet først Oilers stillingen, men med to scoringer fra først Magnus Folign etter snaut fire minutter og deretter tre minutter senere fra Ryan Donato, lå Minnesota Wild på en solid 4-2-ledelse ved siste pause.

Tredje periode startet uten noen stor dramatikk fra noen av lagene. Etter elleve minutter endret situasjonen seg brått da Oilers' Gaetan Haas først la inn 4-3 og ble fulgt opp av lagkamerat Connor McDavid to minutter senere. Plutselig var hele Wilds ledelse borte og lagene sto igjen likt.

Wild ville åpenbart ikke ha et nytt tap på hjemmebane og presset på. Etter 15 minutter fikk Eric Staals Wild tilbake i ledelsen og minuttet etter la Luke Kunin på til en trygg tomåls ledelse. Edmonton Oilers gjorde alt for å ta seg tilbake i kampen og tok ut målmannen de siste to minuttene. I sin 800. kamp for Oilers greide James Neal å redusere 50 sekunder før full tid, men det ble med det. Kampen endte til slutt 5-6.

Mats Zuccarello hadde 19 minutter og 31 sekunder på isen under kampen.

