Tandrevold på seierspallen i Hochfilzen

Italienske Wierer kunne hun ikke gjøre noe med, men Tandrevold dokumenterte igjen solid form tidlig i sesongen.

I forrige uke ble hun nummer fire på normaldistansen i Östersund. Fredag tok hun steget opp to plasser og tangerte dermed sitt beste verdenscupresultat noensinne.

– Jeg er utrolig fornøyd med skytingen. Jeg gjorde et forsøk på å ta Wierer, men da sprakk jeg litt på slutten, sa Tandrevold til NRK.

Feilfritt

23-åringen var ikke blant de raskeste i sporet på sprinten, men hun gjorde så definitivt jobben på standplass. Hun hadde sjette beste tid da hun gikk ut etter en feilfri liggende skyting.

Ståserien gikk like bra, og Tandrevold forlot standplass på 2.-plass, 3,8 sekunder bak Wierer. Til slutt endte hun 5,9 sekunder bak den regjerende sammenlagtvinneren i verdenscupen.

Tredjeplassen gikk til russiske Svetlana Smironova. Hun måtte i likhet med Wierer tåle ett bomskudd på standplass.

Profilene på skuddhold

Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff bommet to ganger hver, men imponerende fart i sporet sørget for at de slo seg inn i topp 10.

Olsbu Røiseland (7.-plass) endte 32,4 sekunder bak Wierer og 1,3 sekund foran lagvenninnen Eckhoff (8.-plass).

– To bom igjen, det blir litt for mye på sprinten. Jeg håper det ikke blir så ille utgangspunkt til jaktstarten. 1-1 (én bom på hver skyting) er ikke krise, men akkurat litt for dårlig, sa Olsbu Røiseland til NRK.

Eckhoff var mer tilfreds med løpet enn lagvenninnen.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg har hatt litt problemer her i Hochfilzen tidligere. Kjempefornøyd med 1-1, men jeg ble litt stiv på slutten, sa hun.

Blink-drama

Karoline Knotten sanket også verdenscuppoeng og en fin plassering på sprinten. Vingrom-løperen nøyde seg med ett bomskudd og endte minuttet bak Wierer. Det holdt til 21.-plass.

Thekla Brun-Lie gikk strafferunde etter en spesiell hendelse på stående skyting. Én av blinkene hennes var allerede skutt ned, så hun valgte å gå strafferunde selv om hun fylte de fire øvrige blinkene og ble stående med «0» i resultatprotokollen.

– Jeg tror hun ved siden av meg skjøt på feil skive, og det var en blink som var nede. Og så bommet jeg på ett skudd, og da tenkte jeg at det var bedre å gå en strafferunde enn å gå ut. Jeg ble litt usikker, sa Brun-Lie, som endte på 39.-plass.

Den sjette av de norske løperne, veteranen Synnøve Solemdal, fikk et tungt løp etter en god start. Hun skjøt feilfritt på liggende, men bommet deretter tre ganger på stående skyting. Tingvoll-løperen ble nummer 68 og får ikke gå søndagens jaktstart.

