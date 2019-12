Oftedal og Norge ydmyket i VM-semifinalen: – Jeg er skikkelig lei meg

NTB Sport

I kampen om tredjeplassen søndag venter Russland. Begge favorittene tapte semifinalene i Japan.

– Den kampen skal vinnes. Det er så stor forskjell på fjerdeplass og en bronse oppe i hodet mitt. I dag var det mye som ikke stemte. Spania gjorde sine ting veldig bra, sa Camilla Herrem til NTB.

Spanias kontante og meget gode forsvarsspill ble for mye for Norge. I tillegg løp spanjolene intelligent og hurtig hjem fra egne angrep. Det stoppet mye av det norske kontringsspillet.

Lagkaptein Stine Bredal Oftedal gråt og måtte trøstes i pressesonen. – Jeg er skikkelig lei meg. Vi ville så mye, men fikk det ikke til. Da blir det slik, sa hun.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson måtte erkjenne at Norge tapte for et bedre lag.

– Det er den umiddelbare tanken. Et mer helstøpt lag, som er jevnere. Vi kommer ikke opp på (spanjolenes) nivå. Det blir for ujevnt, sa han til TV3.

Farvel

Det sto 13-13 ved pause, og på det meste lå Norge under med 6-10 i første omgang. Malin Aune (fire mål) og Camilla Herrem (to) var med på å sikre uavgjort ved halvtid.

Spania rykket så rett opp til 17-14-ledelse i starten av 2.-omgangen. Det ble til 24-18 etter noen få minutter til. Spanjolenes 40 år gamle veterankeeper Silvia Navarro Gimenez hadde flere strålende redninger.

– Jeg synes vi klarer å komme oss inn i kampen i første omgang, men etter pause blir vi «saget av» uten at vi klarer å komme oss tilbake, sa Hergeirsson.

Norge skjøt mye svakt, og med så mange bomskudd, også flere straffer, var dagen ikke til å redde.

– Vi gjør noen tekniske feil som vi skal være for gode til å gjøre, erkjenner Hergeirsson.

Keeper Silje Solberg tapte målvaktduellen. Andrea Pedersen fikk sjansen da det var igjen et snaut kvarter.

Verken Spania eller Nederland har vunnet et internasjonalt gull på seniornivå på damesiden.

Hjelp

Tidligere i dette mesterskapet vant Nederland 30-28 over Norge i gruppespillet, men det var den norske sliteseieren over Tyskland som sikret nederlenderne plass i semifinalen.

Nederland har også tapt hele tre kamper hittil i VM: Mot Slovenia, Danmark og Tyskland.

Hergeirsson kunne med seier over Spania tatt sin tredje VM-tittel. Han vant i 2011 og 2015.

Gjenganger

Norge spilte 20 finaler i OL, VM og EM fra den første i 1992 til VM for to år siden. Det er overlegent flest av alle nasjoner i denne perioden på 28 sesonger.

Tolv av disse gullkampene er vunnet og åtte tapt.

Men søndag er det bare en bronse å vinne. Norge har fem svært sentrale spillere ute med skade, og prestasjonen i VM har vært meget god gitt vriene forutsetninger.

Kronglete

Tapet mot spanjolene gjør at det norske laget nå kan havne i en småvrien OL-kvalifisering i mars. En finaleplass i VM ville enten gitt OL-billett eller en ren gavegruppe i OL-kval.

Montenegro tok femteplassen i VM ved å slå Serbia 28-26. Sverige ble nummer sju og Tyskland åtte etter svensk 35-24-seier.

Russlands semifinaletap 32-33 mot Nederland gjør at også russerne kan havne i en vrien OL-kvalifisering der tittelforsvareren ikke er gitt å gå videre.

(©NTB)