VG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel

Avisen har identifisert 64 av mennene som har stått bak de mest alvorlige volds- og trusselhendelsene i norsk fotball siden 2010. Derav har minst 16 av spillerne ikke overholdt utelukkelsens lengde.

Nå lover Norges Fotballforbund (NFF) å rydde opp og at sakene som ikke er foreldet skal vurderes på nytt.

– Det er både beklagelig og uakseptabelt. Dette er et system bygget på tillit, og hver enkelt klubb har et ansvar for å påse at spillere som er utestengt ikke spiller, skriver kommunikasjonssjef Yngve Haavik i en epost til VG.

Kommunikasjonssjefen forteller videre at både spillere og klubber som bryter NFFs vedtak risikerer å bli straffet, men at forbundet er avhengig av å få informasjon på bordet.

Samtidig understreker Haavik at han tror at de fleste som har spilt mens de har vært utestengt, har gjort det fordi de har misforstått lengden på karantenen. Men også dette vil han til bunns i.

