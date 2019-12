Sene scoringer reddet gruppeseieren for Arsenal

NTB Sport

Kun et braktap i Belgia kunne sette europaliga-avansementet på spill for et skadeplaget og reservepreget Arsenal. Det var aldri i nærheten av å bli en realitet, men gjestene fra England fikk det likevel tøft.

London-klubben måtte klare seg uten skadde profiler som Nicolas Pepe, Granit Xhaka, Kieran Tierney og Héctor Bellerín torsdag. Manager Fredrik Ljungberg valgte i tillegg å hvile ytterligere en håndfull spillere.

Kun Ainsley Maitland-Niles og den greske forsvareren Sokratis Papastathopoulos var igjen fra startoppstillingen mot West Ham mandag. Det bidro til en europaligakveld i Liege som lenge ble svært minneverdig for hjemmelagets spillere og fans.

Sløvt forsvarsspill

De første 45 minuttene i Liege var ikke spekket med store målsjanser. Nærmest scoring var Arsenal. 18-åringen Bukayo Saka kom to ganger til avslutning i god posisjon i siste halvdel av omgangen. Det første skuddet endte over mål, mens det andre gikk i klypene til Standard Liege-keeper Arnaud Bodart.

Tidlig i annen omgang kom målet, men det var hjemmefansen som fikk grunn til å juble. Kun to minutter var spilt av annen omgang da Standard Liege utnyttet sløvt forsvarsspill hos gjestene. Samuel Bastien fikk tid og rom, og skuddet som fulgte var godt. Ballen gikk i mål etter å ha vært innom en Arsenal-arm.

Vondt ble i tillegg raskt til verre for gjestene. Drøyt midtveis i omgangen da 2-0 kom i form av en blåkopi av det første målet. Selim Amalleh var målscorer, og igjen gikk ballen innom en Arsenal-spiller før den gikk i nettet bak keeper Emiliano Martinez.

Så startet snuoperasjonen. Først reduserte Alexandre Lacazette, før nevnte Saka utliknet til 2-2 etter herlig veggspill foran Standard Liege-målet.

City neste

For Standard Liege ble det ene poenget uten betydning. Eintracht Frankfurt røk 2-3 for portugisiske Vitoria Guimaraes, men tok likevel annenplassen i gruppa.

Dermed endte Standard Liege på tredjeplass og er utslått.

Arsenal tok sin første seier under Fredrik Ljungbergs ledelse mot formsvake West Ham mandag. Kampen endte 3-1. Søndag står svenskens elever overfor en langt mer vrien oppgave når Manchester City er motstander på hjemmebane.

(©NTB)