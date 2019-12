NTB Sport

Siste kamp i hovedrunden går mot Tyskland. Med minimum ett poeng mot tyskerne er det norske laget sikret semifinale og førsteplass i puljen.

– Jeg har aldri spilt mer i et mesterskap før. Det er nytt for meg, og med flere dager med to kamper på ett døgn, blir det ikke så mye tid til trening, sier Solberg til NTB.

– Så det betyr at det blir litt «trigging» med lekene til Mats (Olsson, keepertrener) på formiddagstreningen kampdag.

Solberg har spilt et meget godt VM så langt med bare noen korte perioder på benken.

– Jeg føler meg sterk nå, men prøver å ikke tenke på at jeg er sliten. Det verste er hodet, men da hjelper det med litt søvn på dagtid. Da blir man et nytt menneske etterpå, sier Solberg.

Hun er førstekeeper i et mesterskap for første gang siden 2014. Hun var beste målvakt i EM da Norge tok gull det året.

Endring

I fjor ble Norges EM-sjanser langt på vei ødelagt i åpningskampen mot Tyskland. 32-33-tapet kan ikke legges på Solberg. Hun spilte strålende i førsteomgangen, men ble byttet ut ved pause. Inn kom Katrine Lunde. Veteranen hadde ingen god dag, og målene rant inn bak henne.

Helene Gigstad Fauske skiftes ut av den norske troppen i Japan. Inn kommer Kristine Breistøl. Hun var en av tre VM-reserver som reiste til Japan for vel tre uker siden.

Bakspilleren på 191 centimeter vil komme inn med helt andre kvaliteter enn Gigstad Fauske.

Dette er onsdagens kamper i håndball-VMs hovedrunde, gruppe 1: Nederland – Sør-Korea 07.00, Serbia – Danmark 10.00, Norge – Tyskland 12.30. Gruppe 2: Spania – Russland 07.00, Romania – Japan 10.00, Montenegro – Sverige 12.30.

(©NTB)