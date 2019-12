Minnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks

NTB Sport

De to lagene har etter tallene i tabellen vært svært jevne. Før oppgjøret mot Carolina Hurricanes lørdag kveld hadde Wild tatt poeng i elleve kamper på rad, men røk da på et kjedelig tap. Ducks hadde på sin side tapt de to siste kampene sine og var sultne på en borteseier i Saint Paul tirsdag kveld.

Før kampen sa Wilds trener Bruce Boudreau at han var spent på målmannen til Ducks, John Gibson. Han fryktet også resten laget.

– Hver gang jeg har sett dette laget og de har tapt, så kommer de hardere tilbake i neste kamp. De vil komme seg tilbake i sporet, sa Boudreau til NHL.com.

Og gjestene demonstrerte sulten tydelig i første periode. Første scoring kom etter bare tre minutter. Rickard Rakell var sistemann på pucken etter at Wilds målmann, finske Kaapo Kakhonen først to ganger greide å parere skudd mot mål. Drøye sju minutter senere fulgte lagkamerat Cam Fowler opp og økte ledelsen til Ducks til 2-0.

Gjestene fra California dominerte hele første periode med 14 skudd på mål mot Wilds ene, men i andre periode skulle ulikhetene jevne seg ut. Wilds Ryan Hartman greide å redusere gjestenes ledelse etter åtte minutter, og Wild presset hardere på gjennom hele perioden som forble målfattig. To minutter ut i tredje periode fikk Ryan Donato pucken forbi Ducks målmann, John Gibson, og dermed sto det plutselig 2-2 mellom lagene.

Denne stillingen holdt seg til fulltid, og kampen gikk videre til sudden death. Ingen av lagene greide derimot å putte pucken i mål på de tilmålte fem minuttene, så kampen måtte avgjøres på straffeslag. Der misset Wilds Kevin Fiala og Zach Parise begge sine slag, mens Ducks fikk begge sine straffer inn bak målstreken. Dermed vant Anaheim Ducks med sluttresultatet 3-2 over Wild.

Mats Zuccarello var 20 minutter og 23 sekunder på isen. Seks minutter før slutten av tredje periode skjøt han på mål, men pucken ble reddet av Gibson.

(©NTB)