Gattuso bekreftet som Ancelotti-erstatter

Det bekrefter Napoli på sin Twitter-konto onsdag.

Den italienske klubben offentliggjorde sparkingen av Ancelotti i en uttalelse noen timer etter 4-0-seieren over Genk i mesterligaen tirsdag. Italienske medier meldte samtidig allerede før kampen at klubbledelsen hadde bestemt seg for å bytte ut Ancelotti med Gattuso.

Seieren mot Genk var Napolis første på ti kamper.

Ancelotti skal ha kommet på kant med både spillere og ledere i klubben, og publikum har også delvis vendt laget ryggen den siste tiden.

Napoli ligger på sjuendeplass i Serie A etter 15 serieomganger.

Gennaro Gattuso har tidligere trent blant andre Milan. Han forlot jobben i storklubben fra motehovedstaden tidligere i år.

