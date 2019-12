Seks mannlige og tre kvinnelige hoppere til Klingenthal

NTB Sport

Johann André Forfang (Tromsø), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Thomas Aasen Markeng (Lensbygda), Robin Pedersen (Stålkameratene) og Daniel-André Tande (Kongsberg) utgjør de norske mannlige hopperne.

Maren Lundby (Kolbukameratene) får med seg Silje Opseth (Holeværingen) og Anna Odine Strøm (Alta). Ingebjørg Saglien Bråten blir hjemme i Norge.

– Ingebjørg har hatt skadetrøbbel, og hun får derfor noen ekstra uker til å gjøre seg klar før nyåret kommer, sier landslagssjef Christian Meyer.

Maren Lundby innledet kvinnenes verdenscupsesong med to seire i Lillehammer sist helg.

– Maren viste verden et nytt nivå for jenter, helt i tråd med hennes innsats og målsetting i sommer. Veldig imponerende. Silje viste et nivå som gjør at man ikke blir overrasket om hun står på pallen i løpet av nær framtid. Anna har slitt med ryggen, men har med sin råskap og fandenivoldskhet fått en god start på sesongen når en vanskelig sommer tas i betraktning, fortsetter Meyer.

Mennenes landslagstrener Alexander Stöckl opplevde norsk suksess med Daniel-André Tande som vinner av de to første verdenscuprennene denne sesongen. I Nizjnij Tagil ble det litt stang ut for de norske hopperne.

Thomas Aasen Markengs passtrøbbel gjorde at han ikke fikk kvalifisert seg til lørdagens renn. Forholdene var heller ikke optimale i noen av rennene slik at Stöckl er spent på fortsettelsen.

– Helgen i Nizjnij Tagil ble preget av vanskelige forhold. Vi har sett flere gode hopp, men ikke alle utøverne fikk betalt for innsatsen. Søndagens renn ble et godt resultat for laget, men det var litt kjipt at Daniel havnet utenfor pallen med fattige 0,5 poeng. Ekstra gledelig var det at Markeng satte karrierebeste med femteplass etter en trøblete reise til Russland. Vi fortsetter med samme tropp, siden alle har vist god hopping og har klart å ta World Cup-poeng. Klingenthal er en bakke nordmenn trives i. Daniel er gira på å bekrefte den gode formen han er i, mens de andre håper å jobbe seg enda litt lenger opp på resultatlista, sier østerrikeren.

