Iversen åpner for Østberg-deltakelse i Tour de Ski

Kommende helg går Østberg glipp av nye verdenscupkonkurranser som følge av at hun ikke har oppfylt kravene som stilles i skiforbundets helseattest.

I et intervju med svenske Aftonbladet sier Iversen samtidig at han håper å se henne tilbake i konkurranse før nyttår.

– Det går framover. Og så er det et spørsmål om hvor mye framgang helseteamet ønsker. Men Tour de Ski er den første realistiske konkurransen for Ingvild, sier de norske langrennskvinnenes trener.

Tour de Ski starter i sveitsiske Lenzerheide 28. desember og avsluttes i Val di Fiemme 5. januar. Østberg er regjerende mester.

Føler med Karlsson

Mandag kveld kom nyheten om at svenskenes Frida Karlsson også har fått startnekt i verdenscupen som følge av at hun ikke har oppfylt helsekravene. Iversen føler med den 20 år gamle langrennsstjernen.

– Det er synd på Frida, men det er bra at støtteapparatene rundt om passer på at hun ikke går for langt. Helsen er viktigst. Jeg regner med at hun får samme hjelp som Ingvild får, og jeg håper hun kommer tilbake så fort som mulig, sier Iversen til Aftonbladet.

Trønderen har tidligere vært trener for de svenske langrennskvinnene og sier han er glad de medisinske teamene både i Norge og Sverige er årvåkne og tar vare på løperne.

Ros

Iversen applauderer også at både Østberg og Karlsson har vært åpne på at det er helsemessige grunner som ligger bak at de nå må ta en pause.

– Jeg håper det kan ha en effekt hos andre, sier han.

Fra svensk side er det ikke gitt noen tidshorisont med hensyn til når Frida Karlsson kan bli å se i langrennssporet igjen. 20-åringen endte på åttendeplass i minitouren i finske Ruka som innledet verdenscupsesongen.

Deretter sto hun over sist helgs verdenscuprenn på Lillehammer.

Karlsson kom hjem fra VM i Seefeld forrige sesong med tre medaljer. På 10 kilometer klassisk var hun bare slått av Therese Johaug, mens det ble bronsemedalje på tremila i fri teknikk. På stafetten bidro hun til svensk gulljubel.

