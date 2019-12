EM-uttatte Aar fra Kolstad til Århus

NTB Sport

Det offentliggjør den danske klubben på sitt nettsted. Den 22-årige venstrebacken får en toårskontrakt.

– Da vi så på forskjellige norske spillere, hadde jeg fornøyelsen av å se William på video, og allerede fra de første klipp var jeg overbevist om at det ville være et scoop om vi kunne få ham til klubben. Jeg er faktisk litt overrasket over at vi greide å få ham hit, sier trener Erik Veje.

Aar forklarer hvorfor hans valg falt på Århus.

– Først og fremst er det fordi klubben har et godt trenerteam som jeg tror kan utvikle meg videre som spiller. Dessuten har jeg fått et godt inntrykk av byen og klubben gjennom mine samtaler med klubbens representanter, sier han.

– Den norske ligaen er blitt vesentlig bedre de siste årene, men den danske er fortsatt tøffere. Jeg håper å bidra til at Århus hevder seg godt og vise at jeg kan prestere i en bedre liga enn den norske.

