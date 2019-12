CAS-avgjørelse i Sun Yangs dopingsak først i januar

NTB Sport

I en pressemelding tirsdag opplyser voldgiftsretten at man først vil sørge for at Suns vitnemål blir korrekt oversatt fra kinesisk til engelsk før dommerpanelet avgjør saken, og at avgjørelsen derfor ikke kan fattes før i midten av januar.

Verdens antidopingbyrå (WADA) har anket det internasjonale svømmeforbundet FINAs avgjørelse om å la 28-årige Sun slippe med en advarsel etter at han nektet å samarbeide med dopingjegere som oppsøkte ham hjemme i Kina i september 2018. Han hevder at de ikke legitimerte seg ordentlig og at han derfor ikke pliktet å avgi blod- og urinprøve.

WADA har oppfordret CAS til å utestenge Sun i minst to og maksimalt åtte år. Svømmestjernen har en tidligere dopingutelukkelse på tre måneder for bruk av et stimulerende stoff.

Høringen i Montreux i november viste seg å bli en utfordring for dommerne. Yang hadde med seg egne tolker og forklarte seg på kinesisk, men det var utbredt misnøye med kvaliteten på tolkingen, og etter lunsjpausen i den 10 timer lange høringen ble tolkene erstattet av en WADA-ansatt som behersker kinesisk.

Nå vil man gå gjennom hele Suns vitnemål og få det oversatt av kyndige tolker før dommerne setter seg ned igjen for å avgjøre saken. Om han blir utestengt, vil en av tidenes beste frisvømmere miste Tokyo-OL neste år.

Sun har både OL- og VM-gull på alle distanser fra 200 til 1500 meter fri.

