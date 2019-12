Klopp om Haaland før nøkkelkampen: – Han er en eksepsjonell spiller

NTB Sport

Tirsdag møtes RB Salzburg og Liverpool til en avgjørende gruppespillkamp i mesterligaen.

Haalands lag kan sende den regjerende mesterligavinneren fra England på hodet ut av turneringen med seier. Østerrikernes norske toppscorer kan bli en viktig mann om det skal lykkes for hjemmelaget fra Salzburg.

Liverpool-manager Klopp ble på mandagens pressekonferanse spurt av VGs utsendte om Haaland og hvordan man skal stoppe ham. Da brukte tyskeren store ord om Salzburg-spissen.

– Han er 19 år gammel og en eksepsjonell spiller. Han er et stort, stort talent med en strålende framtid, det er 100 prosent sikkert, sa Klopp og fortsatte:

– Vi stopper de beste spissene ved å sørge for at de ikke får pasninger, ved å få dem ut av kampen. Og når de har ballen må vi gjøre det så vanskelig som mulig for dem. Men han er dessverre ikke den eneste gode spilleren hos Salzburg. Det er et godt lag.

Kjempesesong

Den norske 19-åringen har 27 mål på 21 kamper for klubben denne sesongen. I mesterligaen har han åtte mål i løpet av gruppespillets fem første kamper.

Kun Robert Lewandowski hos Bayern München har fler.

Haaland satte blant annet inn 3-3-målet da Liverpool slo østerrikerne 4-3 på Anfield tidligere i høst.

Kan tåle tap

Liverpool kan gå videre selv med tap tirsdag, men da er de avhengig av at Napoli roter seg bort hjemme mot Sander Berge og Genk. Om italienerne gjør jobben, må Liverpool få med seg poeng fra Østerrike for å sikre avansement.

Klopps menn er i forrykende form i hjemlig liga. De har plukket 46 av 48 poeng så langt, og leder med åtte poeng til Leicester på annenplass. I midtforsvaret har de Virgil van Dijk, som nylig ble kåret til verdens nest beste spiller. Haaland er likevel optimist før møtet.

– Jeg er sikker på at vi skal score i morgen. Liverpool er fantastisk lag, men vi er også et fantastisk lag. Vi skaper mange sjanser, og jeg er trygg på at vi skal angripe kampen, sa han på en pressekonferanse mandag.

