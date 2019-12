Drømmedag for Norge i VM: 36-25 over Sør-Korea og hjelp fra alle hold

NTB Sport

Etter en rufsete start dominerte Norge helt mot asiatene og straffet motstanderne nesten hver gang de gjorde en feil. 1-3 ble til norsk 10-5-ledelse.

Keeper Silje Solberg spilte meget godt foran en forsvarsmur, og framover på banen var det raskt og oppfinnsomt norsk spill i perioden da kampen snudde helt.

– Det er utrolig forløsende og stå bak et lag som scorer så mye mål. I de andre kampene har vi slitt litt med å score, og det gjør at det er litt mer slitsomt å stå bak der. Deilig at dette ikke ble den «knipekampen», sier Solberg til NTB.

20-10 ved pause sier sitt. Norge var veldig god. Sør-Korea manglet mye.

– Det var en nydelig førsteomgang. Med en gang vi tettet igjen bak, var det bare å begynne å springe, sier Camilla Herrem til NTB.

Målfest

Sørkoreanerne skal være glad de er OL-klar som asiamester. For laget havner trolig sist i hovedrunde-puljen til Norge. Det ser nesten umulig ut at Sør-Korea (OL-mester i 1988 og 1992) skal bli en medaljekandidat i Tokyo-lekene om vel et halvt år.

Norge pøste på med mål, og Sør-Koreas keeperproblem ble nok en gang til de grader avdekket. Å spille med nesten åpent mål er ikke enkelt.

Heidi Løke kom på banen med brukket nese og blåveis rundt venstre øye.

– Det var helt fantastisk. Jeg synes vi spilte fantastisk i forsvar. Og så er vi smarte framover, sier Løke til NTB.

Andreomgangen ble en transportetappe med mer variabelt norsk spill. Kari Brattset Dale krydret den med en sjelden skru-variant ved et norsk mål.

– I annen omgang slipper vi oss litt ned, selv om målet var å vinne den omgangen også. Det gjør vi til slutt, med ett mål, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 3.

Gunstig

Tidligere på dagen tapte både Tyskland og Nederland. Det var med på å styrke den norske topposisjonen i gruppen. Norge sikret også plass i OL-kvalifiseringen med onsdagens seier.

Norge er garantert plass i semifinalen hvis det blir et poeng mot tyskerne. Selv med tap kan det bli norsk avansement, men da kreves det at resultater i de to andre kampene går Norges vei.

Det er kampfri for Norges gruppe tirsdag. Onsdag spilles også Nederland – Sør-Korea og Serbia – Danmark. Norge kan være klar for semifinale før avkast i sin kamp.

Stillingen: 1) Norge 6 poeng, 2) Tyskland 5, 3) Nederland og Serbia 4, 5) Danmark 3, 6) Sør-Korea 2.

(©NTB)