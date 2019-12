Antidopingsjef mener historisk WADA-avgjørelse kunne vært strengere

NTB Sport

Mandag bekreftet Verdens antidopingbyrå (WADA) at Russland er utestengt fra internasjonale idrettsmesterskap de neste fire årene. Avgjørelsen er i tråd med innstillingen fra byråets uavhengige regeletterlevelseskomité (CRC).

– Det var som vi både håpet, trodde og forventet. At WADA fulgte innstillingen til sin egen komité, sier daglig leder Anders Solheim Antidoping Norge til NTB.

Han synes ikke det er en spesielt tøff dom russerne nå har fått i fanget.

– Nei, det er det ikke. Fordi man tillater nøytrale utøvere tilsvarende OL i 2018. Vedtaket dekker bare OL, VM, paralympisk og store arrangementer.

– Vi skulle gjerne sett at det var strengere, sier Solheim og begrunner det med at russerne har manipulert informasjon og slettet data.

– Men når innstillingen var som den var, så tror jeg dette er det beste utfallet for antidopingarbeidet og internasjonal idrett, at man følger komiteens innstilling. Men sett i lys av at man har slettet og manipulert data som skulle utleveres helt fram til 2019, for bevisst å prøve å lure antidoping-systemet, så synes jeg ikke det er en streng reaksjon.

Historisk dom

Solheim mener at internasjonale særforbund må følge WADAs dom for sine arrangementer. Slik det ligger an nå, kan russiske utøvere fortsatt stille i verdenscup.

– Hvis ikke internasjonale særforbund gjør noen vedtak, sier Solheim.

– Det vil være naturlig at de følger den samme linjen som WADA for sine arrangementer, selv om de ikke dekkes av WADAs vedtak.

– Er det en historisk dom?

– Det er for så vidt det, for det er første gangen det er et sånt vedtak fra WADA. Men det gjenstår å se, det kan jo bli anket. Det kan jo bli prøvd for Idrettens voldgiftsrett (CAS), så det blir spennende å se, og hva som eventuelt kommer ut av det.

– Men det er en veldig viktig beslutning WADA har tatt ved å støtte sin egen komité, sier Solheim.

