Adressa: Mikael Dorsin erstatter Bjørnebye

Avisen erfarer at RBK er enig med Mikael Dorsin om at han overtar jobben som Stig Inge Bjørnebye trakk seg fra i november. Roseborg ønsker imidlertid ikke å kommentere saken.

– Jeg har ingen kommentarer til dette akkurat nå, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Svenske Dorsin fikk med seg 402 kamper og scoret 31 mål for Rosenborg. Han var i klubben i to omganger i 2004-07 og 2008-16. I mellomtiden hadde han et kort opphold i rumenske Cluj, hvor han fikk med seg ett seriemesterskap. Han tok fem serietitler med RBK og en kongepokal.

Dorsin har også spilt 16 A-landskamper for Sverige. Han er utdannet jurist og har hatt sitt eget agentfirma etter at han la opp som spiller.

Bjørnebye ga seg 14. november som Rosenborgs sportslige leder etter fem år i jobben for tre uker siden. Rosenborg har siden jobbet iherdig med å finne en erstatter, og valget ser ut til å ha falt på klubbens tidligere venstreback.

Rosenborg sikret seg nylig Kristoffer Zachariassen fra Sarpsborg som forsterkning til neste sesong. Trønderne avslutter årets sesong med europaligakampen borte mot PSV kommende torsdag.

