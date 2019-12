Frisk Asker slet seg til viktig seier mot Narvik

NTB Sport

Da svenske Victor Björkung la på til 3-1 for Frisk Asker sent i andre periode trodde de fleste at laget kunne cruise inn til en enkel hjemmeseier, men det skulle ikke få det så lett.

Med Narvik-mål av Jørgen Kvål og Arttu Niskakangas ble det jevnere enn Frisk Asker hadde håpet på hjemme mot bunnlaget fra nord, men Fredrik Lystad dro nytte av overtallsspill og scoret seiersmålet for hjemmelaget.

Frisk Asker går med det opp på 41 poeng, rett bak 4.-plasserte Vålerenga. Asker-laget hadde vunnet bare én av de siste seks kampene før Narvik-møtet og trengte tre poeng.

VIF står med 42 poeng etter lørdagens knepne tap mot suverene Stavanger Oilers.

Narvik klarer ikke å rykke fra Oslo-lagene Manglerud Star og Grüner i bunn av tabellen og står med sine 24 poeng. Det er likevel et godt stykke ned til kvalifiseringsplassene siden MS har 14 poeng, mens Grüner bare har sju.

