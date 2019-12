Cupvinner Thorstvedt gråt av glede: – Jeg skal mobbe pappa litt for dette

NTB Sport

Midtbanespilleren spilte 90 minutter da Viking vant 1-0 over Haugesund og sikret klubbens sjette NM-tittel. Thorstvedt har vært toneangivende for Stavanger-klubben denne sesongen, og kunne toppe det med en drømmedag i Oslo.

20-åringen gråt av glede da NM-tittelen var i boks.

– Det er helt fantastisk. For to år siden så fikk jeg ikke kontrakt i Stabæk. Nå står jeg her og har vunnet en cupfinale. Det er helt sykt. Jeg vinner med Viking, klubben min, med familien min og kompiser på tribunen, sa Thorstvedt til NRK rett etter kampslutt.

Pappaen hans, keeperlegende Erik, hadde en stor karriere som fotballspiller. Men han vant aldri cupfinalen i Norge. Det skal bli et tema i tiden framover, røpte 20-åringen.

– Jeg skal mobbe pappa litt for det cupgullet som han ikke har, fortalte han.

Far Thorstvedt ble selv spurt om dette scenarioet under pausen i cupfinalen.

– For han (Kristian) så vil det bety 1-0 over faren. Sånn sett blir det tøft på hjemmebane, men det lever jeg godt med, smilte 57-åringen.

Han er riktignok ikke helt uten meritter selv. Han har blant annet vunnet FA-cupen med Tottenham og fikk 97 landskamper for Norge.

(©NTB)