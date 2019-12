ØIF Arendal rotet bort seieren på tampen

NTB Sport

Det ble ikke en lett kamp for ØIF, som ble liggende under 13-15 til pause mot Haslum. Bortelaget tapte også til slutt, selv om det en stund så ut til at de skulle stikke av med seieren.

Den svenske storscoreren Martin Lindell bidro med 8 mål på 13 skudd, men det var ikke nok. Anders Røe (sju mål) og Haslum ble for sterke til slutt.

ØIF lå under med 16-19 tidlig i annen omgang, men scoret fire strake mål og snudde til 20-19. Etter at Lindell scoret to mål på rad og ga Arendal 23-21-ledelse, kunne man tro at det skulle holde, men Haslum snudde igjen og vant.

ØIF ledet også 25-23, men vertene «vant» de siste fem minuttene 5-1.

Arendal faller dermed ned på femteplass med 14 poeng etter at både Drammen og Bækkelaget vant sine kamper søndag.

Drammen slo FyllingenBergen

Aksel Horgen ble utslagsgivende i Drammens seier over FyllingenBergen med sine åtte mål.

Drammen ledet 18-14 til pause, men det ble jevnere i annen omgang før Drammen-spillerne til slutt tok ansvar og vant 33-30

Inge Aas Eriksen dominerte skuddstatistikken for FyllingenBergen, men scoret på bare ti av sine 17 forsøk.

FyllingenBergen står fortsatt med sju poeng, like mange som Runar Sandefjord og Follo. Drammen er på 3.-plass, på samme poengsum som Elverum som ligger som nummer to.

Bækkelaget smadret Follo

Bækkelaget fikk en enkel jobb med å slå Follo på hjemmebane og ledet med ti mål til pause. Til slutt endte kampen med samme differanse og sifrene 32-22.

Emil Sundal ble toppscorer med åtte mål, men skjøt 14 ganger for å få det til.

Bækkelaget ligger på fjerdeplass, to poeng bak serieleder Kolstad. Follo står med sju poeng og forverret målforskjellen etter dagens kamp til -52.

