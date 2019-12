Ronny Johnsen og John Arne Riise møtes til trenerduell i 2020

NTB Sport

Lørdag ble avdelingene for 2. og 3. divisjon presentert. Da ble det klart at det går mot en særdeles interessant trenerduell i 3. divisjon avdeling 2.

De tidligere landslagsspillerne John Arne Riise og Ronny Johnsen, som trener henholdsvis Flint og FK Tønsberg, og møtes dermed til duell i 2020-sesongen.

Det var ventet at de to lagene skulle komme i samme avdeling, men de kunne også risikert at ett lag ble sendt vestover og det andre østover. Den tidligere toppklubben Lyn, samt tradisjonsrike Frigg og Ready må på flere lange turer neste sesong. De fikk elleve turer hver til Vestlandet (3. div., avd. 4).

NFF opplyser at det ikke er til å unngå at enkelte klubber får lang reisevei, til tross for at de forsøker å begrense det mest mulig.

– Finnmark, Troms og Nordland er utfordrende reisemessig og Nord-Norge bør kobles mot lag fra Østlandet. Det er variasjon på hvilke lag fra Østlandet som får reisebelastning, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

Han sier at de er opptatt av en jevn fordeling av 2. lag og antall nedrykkslag i hver avdeling.

– Vi prøver også å legge til rette for flest mulige lokaloppgjør der det er mulig. Geografi, lokale forhold og individuelle behov går ikke alltid opp, men vi har hatt et meget godt samarbeid med Divisjonsforeningen og håper klubbene totalt sett er fornøyd, sier Fisketjønn.

2. divisjon består av to avdelinger med 14 lag i hver, mens 3. divisjon består av seks avdelinger med 14 lag i hver.

Slik er neste sesongs 2. divisjon:

Avdeling 1:

Alta, Senja, Tromsdalen, Fløya, Eidsvold Turn, Moss, Fredrikstad, Kvik, Vålerenga 2, Hødd, Brattvåg, Kjelsås, Florø, Skeid.

Avdeling 2:

Nardo, Levanger, Rosenborg 2, Bærum, Asker, Sotra, Vard Haugesund, Egersund, Bryne, Fløy, Notodden, Odd 2, Arendal, Fram.

3. divisjon:

Avdeling 1:

Kongsvinger 2, Nybergsund, Elverum, Fu/Vo, Gjelleråsen, Lillestrøm 2, Lørenskog, Ull/Kisa 2, Grorud 2, Rommen, Gjøvik/Lyn, Raufoss 2, Toten, Brumunddal.

Avdeling 2:

Hønefoss, Strømsgodset 2, Åssiden, Mjøndalen 2, Ørn Horten, FK Tønsberg, Flint, Halsen, Pors, Oppsal, Follo, Fredrikstad 2, Sarpsborg 08 2, Kråkerøy

Avdeling 3:

Vidar, Sola, Madla, Viking 2, Staal Jørpeland, Brodd, Åkra, Hinna, Djerv 1919, Express, Donn, Start 2, Vindbjart, Mandalskameratene.

Avdeling 4:

Fyllingsdalen, Fana, Stord, Brann 2, Os, Bjarg, Sandviken, Lysekloster, Sogndal 2, Fjøra, Årdal, Frigg, Lyn, Ready.

Avdeling 5:

Byåsen, Strindheim, Kolstad, Ranheim 2, Tiller, Melhus, Tynset, NTNUI, Orkla, Molde 2, Træff, Spjelkavik, Aalesund 2, Volda.

Avdeling 6:

Mjølner, Finnsnes, Bodø/Glimt 2, Melbo, Junkeren, Skjervøy, Tromsø 2, Skånland, Rana FK, Stabæk 2, Nordstrand, Skeid 2, Lokomotiv Oslo, Ullern.

