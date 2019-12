Real Madrid vant enkelt mot Espanyol, tilbake på tabelltopp

NTB Sport

Et mål i hver omgang var mer enn nok for Real Madrid, men venstreback Ferland Mendys røde kort gjør at klubben må klare seg uten nok en spiller før den vanskelige bortekampen mot Valencia i neste runde.

Først kunne imidlertid en annen forsvarsspiller gi hjemmelaget ledelsen. Rafael Varane ble med i angrep og endte opp med ballen på hjørnet av boksen etter pasning fra sin landsmann Benzema. Midtstopperen gjorde ingen feil og plasserte ballen enkelt i mål og ga Madrid ledelsen til pause.

Etter hvilen kunne Benzema selv legge på til 2-0 etter 79 minutter. Federico Valverde som har vært en av Real Madrids beste spillere denne sesongen, la ballen 45 grader ut til Benzema som enkelt kunne sette sitt ellevte ligamål og befeste posisjonen som toppscorer i La Liga.

Like før slutt fikk Mendy et klønete rødt kort etter en sen stempling som resulterte i franskmannens andre gule og utvisning. Det røde kortet var Real Madrids fjerde i La Liga denne sesongen, som er mest i den spanske toppdivisjonen.

Mendy blir dermed utestengt i neste kamp i La Liga borte mot Valencia, i en kamp Real Madrid allerede må klare seg uten Eden Hazard, James Rodríguez, Lucas Vázquez og Marco Asensio, samt lagets to andre venstrebacker, Nacho og Marcelo.

Med dagens seier tar Real Madrid seg opp på 1.-plass, tre poeng foran Barcelona, som kan ta tilbake tabelltoppen med seier hjemme mot Mallorca senere lørdag. Erkerivalene møtes til årets første «El Clásico» onsdag 18. desember.

