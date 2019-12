Overlegne Riiber vet hvordan han skal finne fram villdyret i seg

NTB Sport

22-åringen har åpnet sesongen strålende og tok sin fjerde verdenscupseier av fire mulige i Lillehammer lørdag.

Grunnlaget ble lagt med et fantastisk hopp på 143 meter i bakken. Langrennet ble en økt der han kontrollerte lett inn til seier foran landsmannen Jørgen Graabak på 2.-plass.

– Det flyter bra om dagen. Det er først og fremst i bakken skoen trykker, og jeg føler at jeg gjør jobben min bra. Det er godt å sitte inne med at jeg hadde et halvt minutt til inne på stilen i dag, så nivået er bra, sa Riiber til NTB.

Med et solid nedslag ville han ha godt ut over minuttet foran de nærmeste i feltet. Nå ble det med halvminuttet.

Pause

Neste helg er det ingen konkurranser på ham. Riiber påstår at det ikke spiller noen rolle, selv om han ikke får «brukt opp» formen på vinne enda flere renn umiddelbart.

– Nei, jeg er veldig glad for å få en treningsperiode inn mot Ramsau 21.- og 22. desember. Det er snakk om ti dager med langrennsinvestering. Det er flere langrennskonkurranser framover. Det blir først Ramsau, og etter jul er det Val di Fiemme. Konkurransene kommer på rekke og rad etter jul, og da er det greit å forberede seg til dem.

Investering

Heming-utøveren flytter ut av byen i de kommende ukene. Det er ikke tilfeldig at store deler av vinteren tilbringes på Pellestova.

– Familien har investert i en hytte der. Det blir rolig trening sammen med familien og kjæresten. Jeg flytter nærmest inn der i vinter. Det er veldig fine forhold rundt Lillehammer, Sjusjøen og Pellestova. Du slipper hoteller og det styret. Vi var ikke sene om å gripe sjansen da det dukket opp muligheter til å kjøpe noe eget på Pellestova, sa Riiber etter nok en knockoutseier.

