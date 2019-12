Liverpools elleville rekke uten tap fortsetter – knuste Bournemouth 3-0

NTB Sport

15 seire og én uavgjort etter 16 Premier League-kamper er nå fasit for Liverpool etter at Bournemouth ble slått 3-0 lørdag. Det gjorde de uten stjernespilleren Sadio Mané, som ble hvilt med et tett kampprogram i desember.

Med 46 poeng har Merseyside-klubben nå en luke på elleve poeng ned til Leicester, som møter Aston Villa søndag.

Jürgen Klopps disipler står fortsatt med kun ett poengtap i ligaen denne sesongen. Det kom på Old Trafford mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Laget har 46 poeng på 16 kamper og håpet om at klubben kan sikre sitt første seriegull siden 1990 øker.

Sist gang Liverpool tapte i Premier League var 3. januar. Da ble det 1-2 for Manchester City. Siden det har de spilt 33 kamper.

Lekkert fra Salah

1-0 satt i garnet etter 35 minutter. Jordan Henderson spilte en boksåpnerpasning gjennom til Alex Oxlade-Chamberlain. «Ox» timet løpet perfekt og avsluttet på direkten fra ti meter. Ballen gikk via Bournemouth-målvakt Aaron Ramsdale og i mål.

Like før pause vartet Mohamed Salah opp med en lekkerbisken av en assist. Han fikk ballen på 16 meter og hælflikket den lekkert til Naby Keïta. Han la ballen i det nærmeste hjørnet.

Lekker scoring igjen

Ni minutter ut i den andre omgangen var rollene skiftet om. Keïta spilte en delikat stikker gjennom til Salah, som avsluttet fra åtte meter. Ballen trillet rolig i mål.

Gjestene hadde flere gode muligheter til å øke, men klarte ikke å overliste gulkledde Ramsdal i hjemmelagets bur.

Liverpool har nå slått Bournemouth i de siste fem kampene mellom lagene, med en samlet målforskjell på 15-0.

Joshua King var ikke i troppen grunnet en lårskade. Bournemouth har nå tapt fem strake kamper i Premier League og er nummer 15.

