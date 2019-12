Lillehammer-dødaren Bolsjunov risikerer å bli utestengt

NTB Sport

22-åringen herjet under søndagens skiathlon i Lillehammer og spurtslo Hans Christer Holund til sin første verdenscupseier for sesongen.

Mandag møtes styret i Verdens Antidopingbyrå (WADA) i Paris.

Det kan ende med at de utestenger Russland fra all idrett de kommende fire årene på grunn av landets dopinghistorikk de siste årene etter OL i Sotsji i 2014.

Bolsjunov var lite sugen på å kommentere akkurat det etter oppvisningen på Birkebeineren skistadion.

– Jeg trener og konkurrerer og prøver å ikke blande meg inn i politikken. Jeg kan ikke bruke for mye krefter på ting som jeg ikke har noen innflytelse på, sa Bolsjunov til et lite utvalg av norsk presse etter den obligatoriske internasjonale pressekonferansen.

Stoler på

Hva en eventuell utestengelse vil betyr i praksis gjenstår å se. Det internasjonale skiforbundet (FIS) antydet ved generalsekretær Sarah Lewis i Ruka sist helg at det ville bli gitt ut friplasser i verdenscupen til utøvere som kunne bevise at de var rene og dopingfrie.

– Jeg stoler på at FIS vil ta den korrekte beslutningen og at rene utøvere kan fortsette å konkurrere, sa Bolsjunov.

Han ville ikke kommentere hvordan det er å være en del av et system som du strengt tatt ikke kan stole på spiller med åpne og rene kort.

– Jeg kan ikke bry meg om det. Jeg mener at rene utøvere må få konkurrere, og vi blir testet over alt uansett hvor vi konkurrerer. Dette har de under kontroll, mente russeren via sin faste tolk Max Volkov.

Bolsjunov var i storform etter seieren. Han spøkte og lo, og forsøkte og lyktes også til dels med trikset der han slo av journalistenes opptakere underveis i intervjuseansen.

Kruttsterk

Det går gjetord om hvor mye Aleksandr Bolsjunov har trent i oppkjøringen til denne sesongen. I hvert fall var det en svært så sterk utgave vi så mose i hjel de to gjenværende nordmennene i Hans Christer Holund og Emil Iversen på den siste kilometeren lørdag.

Bolsjunov kom med en aldri så liten advarsel også. Kanskje har vi ikke sett det beste av ham ennå. Sesongen er lang.

– Jeg har fortsatt et godt stykke igjen til toppformen. I dag er jeg glad for at jeg klarte å holde tritt med Hans Christer Holund, spesielt i skøyting. I Seefeld klarte jeg ikke å holde følge, men i dag klarte jeg det, sa Bolsjunov.

På femmila i VM i Seefeld sist sesong var det Holund som var bestemann. Lørdag var det russeren som var best.

Gammeldags

Holund mente det var greit at Bolsjonov fikk sin lille revansj så lenge han selv ble verdensmester.

– Dette var morsomt, og det var et godt, gammeldags skirenn. I skøyting gikk jeg det jeg var god for i 15 kilometer, og jeg har skjønt at dette er måten jeg må gjøre det på om skal jeg vinne skirenn. Jeg må mørne konkurrentene og ta dem på kapasiteten. Det var det jeg gjorde i dag. Da jeg først stakk så snudde jeg meg ikke en eneste gang, sa Holund til NTB.

Holund bare gikk og gikk, og det holdt nesten.

– Det var én jeg ikke klarte å riste av meg, men dette gir meg troen på at jeg kan vinne en fellesstart og at jeg kan ta min første verdenscupseier i løpet av sesongen, sa Holund.

(©NTB)