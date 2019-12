Kombinert: Riiber tok sin fjerde strake seier, vant enkelt i Lillehammer

NTB Sport

Riiber la grunnlaget for seieren med et kjempehopp i Lillehammer. 22-åringen hoppet ni meter lenger enn andremann Jens Lurås Oftebro, og før langrennsdelen i Lillehammer hadde han en luke på 30 sekunder ned til Lurås Oftebro, som lå som nummer to.

Og Riiber gikk en sjarmøretappe i nydelige forhold i Lillehammer. Han gikk avslappet og kontrollert i tet i samtlige ti kilometer. Til slutt var Riiber i mål på tiden 25.54,5.

Det var 46,4 sekunder foran Jørgen Graabak som ble nummer to.

– Målet var å matche Jørgen (Graabak) på sekunderingene. Det var litt ensomt å gå foran og pushe fart. Jeg er veldig fornøyd med å få til gode skirenn, sa Riiber til NRK etter seieren.

Dermed fortsetter den gode sesongåpningen for Heming-utøveren, som tok storeslem i Ruka sist helg med tre seirer av tre mulige.

Graabak vant spurtduellen mot tyske Fabian Riessle om 2.-plassen. Nordmannen slo Riessle med et lite tidels sekund.

– I dag var jeg sterk. Det skal jeg ta med meg videre, sa Graabak til NRK.

Lurås Oftebro fikk det tungt i sporet og ble til slutt nummer fem.

– Jeg er litt skuffa. Jeg hadde den lille luka som jeg håpte jeg kunne holde inn, men det ble litt for tøft, sa Lurås Oftebro.

Espen Bjørnstad ble nummer 12, litt over to minutter bak Riiber.

– Stor laginnsats igjen. Første, andre og femte er utrolig bra, sa sportssjef Ivar Stuan til NRK.

(©NTB)