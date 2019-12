Brødrene Bø sikret norsk seier på stafetten i Östersund

NTB Sport

Storebror Bø på tredjeetappe gikk ut med ledelsen etter fem strake treff i vanskelige skyteforhold på liggende og så seg aldri tilbake da Norge vant stafetten. Lillebror Johannes Thingnes Bø holdt unna på den avsluttende etappen og sikret seier.

Med på laget var også Johannes Dale og Erlend Bjøntegaard.

Det var tøffe skyteforhold og flere bom fra start i dagens stafett for menn, men da Tarjei Bø kom inn til liggende skyting på tredje etappe sammen med svenske Martin Ponsiluoma, var det klasseforskjell. Det ble fem blinker rett ned for storebror Bø, mens svensken fikk hele fire bom og måtte ut i strafferunde.

Lillebror Johannes Thingnes Bø holdt unna for rivalen Martin Fourcade på siste etappe og gikk inn til seier på stafetten for Norge. Han hadde to bom, men god fart i sporet. Selv om Fourcade skjøt fullt hus holdt den norske ledelsen helt inn.

Dale og Bjøntegaard hadde gitt Norge et greit utgangspunkt på de to første etappene. Det ble riktignok to bom fra Dale og tre bom for Bjøntegaard, men nordmennene hentet seg inn med ekstraskuddene.

