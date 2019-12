Bolsjunov spurtslo Holund i Lillehammer, Iversen nummer tre

NTB Sport

Etter skibytte rykket Holund raskt ifra og kun Emil Iversen og russiske Aleksandr Bolsjunov klarte å holde følge med nordmannen. Like før mål snøt Bolsjunov nordmannen for norsk seier og vant foran Holund og Iversen.

– Jeg bare kriget og kriget og hadde en drøm om å vinne, sa en sliten Iversen til NRK etter målgang.

– Jeg har ett gir og det kan jeg gå i ganske lenge. Dette er noe av det største jeg har gjort, jeg hadde en veldig god dag. Jeg var litt spent på om jeg skulle klare å holde følge på klassisk. På skøytinga var det bare å gå og håpe at de bak ble slitne, sa Holund.

Det så lenge ut til å bli en ny maktkamp mellom Johannes Høsflot Klæbo, Iversen og Livo Niskanen på lørdagens fellesstart med skibytte. Men selv om mannen i gult startnummer og Niskanen klemte til fra start i klassisk stil, var det kun Iversen som klarte å holde følge med Holund eller Bolsjunov i knallform.

– Vi var ikke pigge nok bak der, og da blir det som det blir det blir. Jeg er ikke her for å hente gode svar, jeg er for å kjempe om seieren, sa en litt skuffet Klæbo.

Av øvrige norske blant topp ti ble Klæbo nummer fire, Martin Johnsrud Sundby nummer fem og Sjur Røthe kapret sjetteplassen.

Finnen tok føringen

Iversen og Klæbo var bra plassert hele veien, men på den andre runden klarte Niskanen å skaffe luke til nordmennene, da han klemte til i motbakken. Duoen klarte allikevel å hente inn forspranget i utforkjøringen.

Hele sju nordmenn holdt følge med Niskanen i front, da løperne nærmet seg 10 kilometer. Både Holund Simen og Simen Hegstad Krüger viste seg fram. Duellantene i verdenscupen totalt, fra i fjor, kjempet identisk om verdenscuppoeng ved spurtpunktet når de passerte 11,6 kilometer.

Holund show

Ved skibytte var det ni stykker i tetgruppa. Det var imidlertid Iversen som tok teten ut ifra stadion ved skibytte, tett etterfulgt av Klæbo og Niskanen.

Så viste Hans Christer Holund gode takter da han rykket fra og satt en støkk i resten av feltet rett etter skibytte. Både Niskanen og Klæbo så nordmannen kjøre ifra når kun Iversen og russiske Aleksandr Bolsjunov klarte å holde følge.

Ved neste passering var tet-trioen hele 27, 5 foran gruppa bak, anført av Klæbo. Videre fortsatte trioen å øke forspranget og gruppa bak klarte ikke å svare.

I den siste motbakken måtte Iversen gi slipp da Holund og Bolsjunov rykket ifra, på toppen var nordmannen fem sekunder bak duoen i tet.

Like før mål rykket russeren fra nordmannen, og slo Holund på oppløpet.

(©NTB)