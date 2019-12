Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay

NTB Sport

Det var Wilds annen seier i Florida denne uken. Nordmannen med nummer 36 på ryggen scoret seiersmålet 4.08 ut i tredjeperioden. Det var han sjette fulltreffer for sesongen. Tidligere i kampen hadde han også to assist.

Zuccarello fikk 13 og ett halvt minutt på isen torsdag kveld. På en kjapp pasning fra Jason Zucker feide han pucken i mål på stillingen 4-4 og sørget for 5-4.

Det ble også kampens siste mål og Minnesota Wild cruiser videre, og laget som hadde en dårlig start på sesongen, har nå tatt poeng i elleve kamper på rad.

– Akkurat nå så scorer han også. Han er kjent for være en playmaker, men han har vist at også kan score mål, sa Wild-forwarden Jason Zucker om nordmannens matchavgjørende scoring.

Det var andre gang i kampen at laget kom tilbake etter å ha fått en imot.

– Det var et par slike mål i dag. Det var viktig skjønner du. De sto på hardt, men vi klarte å slå tilbake. Det var storartet, sa Zuccarello til NHLs hjemmeside.

De to lagene hadde ganske likt utgangspunkt på papiret, og fulgte hverandre tett kampen gjennom, der gjestene hadde 21 skudd på mål mot hjemmelagets 34.

Hjemmelaget åpnet sterkest, med scoring av Erik Cernak før to minutter av kampens første periode. Men så var det noe vilt som skjedde med Wild, og i løpet av 101 sekunder satte de pucken i mål tre ganger, og plutselig ledet Minnesota-laget 3-1. Først scoret Joel Eriksson Ek på Amalie Arena etter 9.33, så var det Zucker som føyde navnet sitt til på lista etter 10.46 – der var Zuccarello involvert for øvrig – og så dukket Carson Soucy’ opp 28 sekunder etterpå og besørget det tredje målet. Også der sto Zuccarello for målgivende pasning.

Lightning reduserte til 2-3 ved Mikhail Sergatsjev før pause.

Spillet roet seg noe, før Tampa Bay-laget utlignet til 3-3 mot slutten av andre periode, ved Victor Hedman. Det tok imidlertid kun 40 sekunder før Victor Rask kranglet pucken i mål for Wild og tok tilbake ledelsen 4-3.

Et lignende mønster utspant seg i tredje periode, der Lightning utlignet ved Alex Killorn etter fire minutter. Bare åtte sekunder senere scoret Zuccarello det som skulle bli kampens avgjørende mål.

