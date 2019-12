Brrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene

NTB Sport

Noe må ha gått galt for vaktmesteren natten før. For i hallen var det ikke mange varmegradene. Det er ikke ofte håndballjentene har brukt dunjakker under oppvarmingen, men det skjedde i Kumamoto.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson tok temperatur-utfordringen uten å stresse.

– Godt å ha litt kald luft, så våkner folk, sa han.

Norge er sikret to poeng med til hovedrunden. På toppen av disse kommer det laget tar med seg mot Nederland. Nederlenderne er vant til å tape for Norge. De har gjort det i de sju siste mesterskapskampene.

Norge har fire seirer så langt i VM, men møter fredag det hittil vanskeligste laget.

I de andre gruppene risikerer Danmark å bli slått ut. Det skjer med tap mot tittelforsvarer Frankrike. Montenegro og Spania spiller om topplassen i en annen pulje. Det samme gjør Russland og Sverige.

De to beste lagene fra hver av de to hovedrunde-gruppene går til semifinale.

