Lisa Tønne tar «kuske-lappen»

– Helt fantastisk. Det gikk jo så bra. Nå er jeg helt forelsket i denne italieneren, sa Tønne etter at den første treningsturen med varmblodshesten Uni Lest på Bjerke denne uken.

Tønne har solid hesteinteresse fra langt tilbake, men ble for alvor bitt av travbasillen da hun deltok i kjendisløp med tandemsulky på Bjerke i høst. I to måneder har hun nå gått på opplæring i stallen til Anders Lundstrøm Wolden på Bjerke.

– Jeg er vant med islandshester, men travhestene er så svære! Jeg liker å være nybegynner – å lære nye ting, sier Tønne, som fortsatt har en vei å gå før hun kan konkurrere i løpsbanen.

I tillegg til lisenskurs er hun avhengig av klarsignal fra mentor Wolden.

– Når jeg kan kjøre må Anders og jentene som jobber på stallen styre. For meg er jo dette bare moro, men for dem er det jobb, så jeg må tilpasse meg. Men vi har et delmål om at jeg skal kunne kjøre et amatørløp i april, røper Tønne.

