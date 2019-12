Zachariassen går fra Sarpsborg til Rosenborg

NTB Sport

Begge klubbene bekreftet overgangen onsdag ettermiddag.

– Det er et eventyr. Rosenborg er den største klubben i Norge. Jeg er veldig glad for å komme hit og det kribler allerede for å komme i gang, sier Zachariassen til RBKs nettside.

Zachariassen kom gratis til Sarpsborg 08 fra Nest-Sotra foran 2017-sesongen, og har imponert stort for Østfolds-laget. I debutsesongen scoret han 10 mål, og har totalt scoret 20 mål på 94 offisielle kamper.

25-åringen må vente til laget samles igjen i januar før han kan vise seg fram.

– Jeg er glad for at dette kom på plass allerede nå. Nå kan jeg komme meg til rette i Trondheim før det braker løs på nyåret.

Sportssjef i Sarpsborg Thomas Berntsen sier det har vært stor interesse rundt 25-åringen i flere måneder, og sier de mister en viktig spiller.

– Zachariassen har vært veldig viktig for oss, det er det ingen som helst tvil om. Samtidig har tidligere salg stort sett vist at vi har klart å ta klubben et steg videre. Spillere kommer og spillere går. Zachariassen-casen er en ny, god historie for Sarpsborg 08, sier Berntsen på Østfold-klubbens hjemmeside.

– Kristoffer har vært her lenger enn vi hadde trodd. Nå har det kommet et bud både spiller og klubb kan være fornøyd med kontraktslengden tatt i betraktning, sier sportssjef Berntsen.

