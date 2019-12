Sju hoppere klare for verdenscupåpningen i Lillehammer

NTB Sport

– Vi går forventningsfulle inn i en ny verdenscupsesong. Vi har den regjerende verdenscupvinneren, men vet at forrige sesongs gode resultater ikke betyr noe som helst når verdenseliten igjen samles, sier landslagssjef Christian Meyer i en pressemelding.

Han sier de har høye ambisjoner for sesongen, og at Raw Air og verdenscupen sammenlagt er de to store målene. Begge helgens renn går i den store bakken.

Maren Lundby gleder seg ekstra til hopprennene i Lysgårdsbakken, som hun anser som sin egen hjemmebane.

– Jeg gleder meg alltid litt ekstra til sesongåpningen, og det er ekstra artig at det nok en gang er på Lillehammer. Jeg håper det kommer masse folk som skaper en skikkelig god ramme rundt rennene, sier Lundby.

Dette er de sju som er tatt ut:

Maren Lundby, Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Ingebjørg Saglien Bråten, Karoline Røstad, Karoline Skatvedt og Eva Elise Johansen Amble.

