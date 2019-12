Massiv tilskuerflukt fra Lerkendal

NTB Sport

Rosenborg har fortsatt suverent flest tilskuere på sine hjemmekamper på Lerkendal. Men når sesongen oppsummeres, må klubbledelsen konstatere at gjennomsnittet sank fra 16.000 i 2018 til 12.700 i 2019. Det representerer en nedgang på nesten 23 prosent.

For de to klubbene bak Rosenborg på tilskuertoppen er situasjonen mye lysere. Brann og Viking opplevde at henholdsvis 6 og 10 prosent flere møtte opp på hjemmekampene. Brann hadde dermed drøyt 11.000 tilskuere, mens Viking nådde 8661, viser tall fra Norsk Toppfotball.

Totalt hadde de 16 eliteseriearenaene 1,4 millioner mennesker innenfor portene i 2019-sesongen, noe som er nedgang på 1,5 prosent. Snittet for alle kampene var på 5777.

Mens tilskuersituasjonen i Eliteserien er relativt stabil, er bildet atskillig mørkere for lagene i 1. divisjon. Der var nedgangen på 12 prosent sammenlignet med 2018-sesongen.

Start hadde flest hjemmetilskuere med 5200 i gjennomsnitt. I motsatt ende var det bare 174 som tok bryet med å møte opp på Tromsdalens hjemmekamper.

