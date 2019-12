Tøff TV-start i håndball-VM: Bare 152.000 så Norge i premieren

NTB Sport

På det meste var 204.000 seere innom oppgjøret der Norge vant 47-16 over Cuba. Det er uvanlig lave tall for håndballjentene.

På grunn av tidsforskjellen på åtte timer går alle Norges fem første kamper med start 12.30 norsk tid. Som regel har TV-selskapene drahjelp av at Norge spiller sine mesterskapskamper i den beste sendetiden i Norge, ofte med avkast 20.30.

Den fordelen er ikke til stede denne gangen.

– Ut fra forutsetningene med stor suksess i skisport for Norge parallelt med håndballen, en mindre interessant motstander i Cuba og en solfylt lørdag i adventstiden, så ligger seertallene der vi forventet oss, sier Cecilia Gave i NENT Group til NTB.

– Vi vet også at interessen for mesterskapet bygges opp i løpet av turneringen. Det så vi i forrige VM (menn tidligere i år) der vi hadde 1,3 millioner seere under finalen.

Tok over

Gave peker på at en tredel av TV-titterne lørdag valgte å se på Norges håndballkamp i den aktuelle perioden.

Ved siden av sendingen på lineær TV oppnådde håndballkampen ifølge Gave «sterke tall» på strømmetjenesten.

NENT Group har TV-rettighetene for EM og VM i håndball for begge kjønn fram til og med 2026.

I Japan er tidligere herrelandslagstrener Gunnar Pettersen sidekommentator under kampene. Ole Erevik og Karoline Dyhre Breivang, begge med svært mange landskamper, jobber som studioeksperter.

TV 2 var håndballkanalen svært lenge, men måtte for noen år siden gi opp kampen for å beholde mesterskapene. Prisen for rettighetene har økt voldsomt den siste tiden.

Norge møter Serbia i VM tirsdag. Torsdag venter Angola mens Nederland er motstander fredag.

VM-finalen spilles søndag 15. desember med avkast 12.30 norsk tid.

