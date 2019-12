Stavanger holder kurs mot seriemesterskapet

NTB Sport

Kristian Forsberg, David Morley og Dan Kissel scoret målene for Stavanger i den sterke borteseieren, mens Victor Björkung sto bak Frisk Askers mål.

Stavanger-trener Todd Bjorkstrand fikk det tøft i sin første sesong som trener, men denne høsten har det gått på skinner for ham.

– Vi er fornøyde. Det var tre gode og tøffe perioder. Jeg er glad for alle tre poengene. Selvsagt har sesongen vært bra for oss, men jeg må gi all kreditt til spillerne som leverer solid ishockey, sa Bjorkstrand til TV 2.

– Det er små detaljer som utgjør forskjellen fra forrige sesong, men også noen gode spillere, sa amerikaneren.

Dan Kissel og Mathias Trettenes er blant de viktige, nye spillerne som har bidratt mye denne sesongen.

Het Morley

Veteranen og kapteinen Kristian Forsberg sendte gjestene i ledelsen etter litt over tre minutter tirsdag. Gjestene styrte det meste i åpningsperioden.

Frisk Asker kom litt bedre med i midtperioden selv om scoringene lot vente på seg. I et overtall kunne de endelig juble. Victor Björkung tente nytt håp for Asker-laget da han banket inn utligningen til 1-1 på blålinjen.

Stavangers storscorer med gullhjelmen, David Morley, sendte gjestene på nytt i føringen kort etter. Det var hans 40. målpoeng denne sesongen.

Selv om Frisk Asker hadde gode muligheter, klarte de ikke å overliste Henrik Holm i Oilers-buret på nytt. Kissel fikk sette 3-1-scoringen i åpent mål på tampen.

Stor luke

Med seieren leder Stavanger nå med 17 poeng foran serietoer Storhamar i eliteserien i ishockey. Det skal mye til for at seiersvante Oilers skal rote bort muligheten til serietittelen og fordelen av hjemmeis igjennom NM-sluttspillet.

Selv om det gjenstår over litt over halve sesongen, er det blitt langt fram for de andre lagene.

Tapet var Frisk Askers niende denne sesongen, og laget ligger på femteplass med sine 38 poeng. Nå har alle lagene spilt 22 kamper.

– Det er for dårlig å bare gjøre ett mål på hjemmebane. Vi kom litt bedre med i tredjeperioden, men de forsvarte seg bare. Vi skaper for lite, og da er Holm for god. Vi kommer under og forsøker på ting vi ikke behersker ennå, men jeg er ikke spesielt imponert av Stavanger. De klarer på en merkelig måte få med seg alle poengene hele tiden, sa Frisk-veteranen Anders Bastiansen.

– Tabellen lyver ikke. Vi har kun tapt én kamp ved full tid. Det sier seg selv, kontret Stavangers Tommy Kristiansen.

