Richarlison skrev ny langtidskontrakt med Everton

NTB Sport

Premier League-klubben melder om kontraktsforlengelsen på sitt nettsted. Richarlison kom til Everton fra Wolverhampton i august i fjor og ble umiddelbart en suksess på Goodison Park.

Denne sesongen har den offensive midtbanespilleren bidratt med fire mål og to målgivende pasninger på 14 kamper for blåtrøyene.

– Jeg planlegger å være her lenge. Dette var klubben som ga meg sjansen til å vise hva jeg har å by på, sier 22-åringen som allerede har spilt 19 landskamper for Brasil.

– Det var jeg her jeg klarte å spille meg til en plass på landslaget, og det er her jeg har klart å score mange Premier League-mål. Klubben stoler på meg, og jeg stoler på dem. Supporterne liker meg godt, og jeg prøver å gjengjelde deres kjærlighet så mye som mulig på banen, fortsetter Richarlison.

Hans Everton spiller en svært tøff bortekamp mot byrival Liverpool onsdag kveld.

(©NTB)