Juklerød scoret i cupdrama

I den ville fotballkampen sto det 2-2 etter ordinær tid og 3-3 etter ekstraomgangene. Dermed måtte oppgjøret avgjøres på straffer.

Berge scoret på sin straffe, men to andre Genk-spillere bommet. Dermed gikk Antwerpen seirende ut med 4-3 i straffesparkkonkurransen.

Juklerød og Berge spilte begge hele kampen for sine respektive lag. Gjestene kom best i gang og tok ledelsen allerede etter tre minutter ved Joakim Mæhle.

Den ledelsen ble utlignet av den tidligere Vålerenga-spilleren Juklerød etter snaue halvtimen.

Antwerpen snudde til 2-1 før Wesley Hoedt scoret selvmål og sørget for 2-2 ti minutter før slutt. I ekstraomgangene scoret Dieumerci Mbokani for Antwerpen, mens Junya Ito utlignet for Genk.

Kampen ble også forsinket en periode i første omgang fordi flomlyset på stadion forsvant. Kort tid etter at spillet ble satt i gang igjen, scoret Juklerød.

