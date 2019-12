Sherida Spitse årets spiller i Toppserien

NTB Sport

29-åringen, som var med å vinne EM-gull for Nederland i 2017 og VM-sølv i år, kom til Vålerenga før 2018-sesongen. I mai i år forlenget hun kontrakten ut 2021.

– Jeg trives veldig godt i Norge og Vålerenga, og det gjør også min kone og sønn. Vi ønsker å utvide familien vår en dag, og jeg kan ikke skjule det når andre klubber er interesserte, sa Spitse til Vålerengas nettsted da hun signerte ny kontrakt i mai.

Spitse har spilt 175 landskamper for Nederland og var tidligere kaptein for de oransje. Hun har også spilt for LSK Kvinner, Twente og Heerenveen.

En rekke priser i norsk toppfotball deles mandag ut under gallaen Fotballfesten. Tidligere på kvelden ble Håkon Evjen (Bodø/Glimt) kåret til årets unge spiller i Eliteserien, mens Julie Blakstad (Fart) fikk tilsvarende pris på kvinnesiden.

Også toppscorerne Torgeir Børven (Odd) og Kennya Cordner (Sandviken) ble hedret under gallaen.

(©NTB)